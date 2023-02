Crespellano, lite furibonda con il titolare di un bar: "Sono venuto da Milano per ammazzarlo”

Carabinieri (immagine d'archivio)

Crespellano, 21 febbraio 2023 - Una serata che ha dell’incredibile quella trascorsa ieri in Crespellano, nel comune di Valsamoggia. Un cittadino italiano residente in provincia di Milano ha raggiunto l’Appennino bolognese per una vendetta legata a motivi sentimentali. La storia inizia quando l’uomo, quarantenne, vede su internet alcuni filmati a luci rosse che ritraggono la sua ex fidanzata durante un rapporto sessuale con altri tre uomini, uno di quali è il titolare di un bar di Crespellano. Accecato dalla gelosia e certo del fatto che la donna fosse stata drogata prima dell’amplesso, il quarantenne ha deciso di vendicarsi e ieri sera si è presentato di fronte all’esercizio commerciale della vittima. Una volta entrato, l’uomo ha dato sfogo alla sua furia aggredendo il titolare del bar prima con un pugno poi, non contento, gli ha sbattuto violentemente la testa contro lo stipite della porta. Ma non è finita qui: il quarantenne ha prima rotto una bottiglia, poi l’ha rivolta verso la vittima colpendolo in più punti. Il titolare del bar, italiano di 46 anni, è riuscito fortunatamente a fuggire e a raggiungere l’ospedale con le sue gambe: sottoposto a cure mediche, ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni. Potrebbe sembrare tutto...