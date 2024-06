Lite furibonda tra coinquilini. Arrivano i carabinieri, un arresto

Una pattuglia del Radiomobile di San Lazzaro interviene per sedare una lite tra coinquilini, ma un carabiniere viene aggredito. Arrestato un 58enne italiano per violenza, minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale. L’arresto è stato eseguito due sere fa durante un intervento dei carabinieri in un palazzo condominiale alla Spipola. A chiamare il 112 chiedendo aiuto uno degli inquilini, uno straniero sulla cinquantina.

L’uomo, che stava dormendo, ha sentito forti grida provenire dalla sala dove gli altri due coinquilini, tra cui il 58enne, stavano furiosamente litigando. Alla richiesta dello straniero di abbassare i toni per farlo riposare il 58enne, in preda a un delirio rabbioso, lo ha aggredito. Lo straniero si è, dunque, richiuso in camera e ha chiamato i carabinieri che sono arrivati in pochi minuti. Alla vista dei militari il 58enne si è adirato ancor di più. Dopo aver insultato i carabinieri ed essersi rifiutato di mostrare un documento di identità, li ha aggrediti, nel tentativo di allontanarli e di chiuderli fuori dall’appartamento, ma non ci è riuscito. L’uomo è stato arrestato e identificato. È stato, poi, trattenuto in camera di sicurezza in attesa della direttissima. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Uno dei carabinieri intervenuti è stato medicato al pronto soccorso.

z. p.