Lite al coltello per un armadietto: 14enne denunciato

Bologna, 21 settembre 2023 – Una discussione animata, che potevi risolversi in tragedia: per fortuna però, il peggio è stato scampato. La lite tra un 14enne e un 19enne di una struttura socio assistenziale per minorenni, ha costretto un’educatrice a chiamare i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna, che al loro arrivo hanno trovato una situazione già tranquilla: anche se nel complesso, non sono mancati i momenti di paura.

La lite

E' successo verso le 23 di mercoledì 20 settembre, quando una discussione tra due ragazzi della struttura è presto degenerata: tutto è cominciato dal minorenne, che stava danneggiando l'armadietto di un altro ospite della struttura. Notato dal maggiorenne, che ha chiesto spiegazioni, il 14enne si è presto fiondato in cucina per dotarsi di un'arma: un coltello.

La chiamata

Quando le cose potevano prendere una piega drammatica, è intervenuta l'educatrice, una 45enne italiana, capace inizialmente di far desistere dal suo intento il minorenne; questo però, dopo un'iniziale convincimento a tornare sui suoi passi, si è poi dotato di un'altra arma, cioè una barra di ferro, con cui ha minacciato anche la donna.

La denuncia

Qui, nel momento più difficile da gestire, l'educatrice ha dunque chiamato i Carabinieri, che al loro arrivo, dopo aver ricostruito i fatti e sentito le testimonianze dei presenti, hanno denunciato il 14enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Pericolo scampato dunque: anche se adesso, per il minorenne, cominciano i guai.