Lite sui binari, circolazione dei treni interrotta

Non bastano i guasti periodici e gli atti dimostrativi anarchici. A rallentare la circolazione dei treni all’Alta Velocità di Bologna, ieri, ci ha pensato anche un questuante molesto che dopo aver iniziato una movimentata discussione con un passeggero ha costretto la polizia ferroviaria a far interrompere il passaggio dei convogli per mettere la situazione in sicurezza.

Tutto è iniziato poco prima delle 14, alla stazione dell’Alta Velocità. Qui, un quarantottenne, senza fissa dimora, che stava chiedendo l’elemosina ai viaggiatori in transito, ha iniziato a discutere con un uomo. Entrambi erano al binario e la discussione si è spostata oltre la ‘linea gialla’. All’arrivo della polizia ferroviaria, l’uomo era molto agitato e c’era il rischio che finisse sulle rotaie. Per questo, per sicurezza, la polizia ha richiesto lo stop momentaneo della circolazione sulla linea, nel tempo necessario a mettere in sicurezza l’uomo. Che è stato fermato, identificato e alla fine sanzionato.

L’interruzione momentanea del passaggio dei treni nella linea sotterranea ha causato rallentamenti alla circolazione nel nodo emiliano. Come ha spiegato Rfi "l’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario per la presenza di persone non autorizzate". L’intervento è durato in tutto circa 25 minuti. In questo intervallo di tempo due treni che erano in stazione sono rimasti fermi, così come altri due che erano in arrivo e non potevano più essere deviati sulla linea di superficie. Gli altri treni alta velocità sono passati in superficie. I treni coinvolti hanno registrato rallentamenti per 35 minuti.

n. t.