Lite sulla malamovida I residenti di via Petroni "Altro che fake news, il rumore qui è reale"

I residenti di via Petroni non ci stanno e rilanciano dopo la nota con la quale l’altro giorno Confesercenti ha parlato di un possibile danno d’immagine per la zona universitaria in seguito alla campagna ‘allarmistica’ dei comitati sulla malamovida. Una nota in cui l’associazione dei commercianti diceva di essere pronta a tutelare anche legalmente i locali associati "che fossero oggetto di pubblicità negativa, segnalazioni artefatte e diffamatorie e fake news".

La scintilla è stata la diffida consegnata qualche giorno fa al Comune dall’associazione Via Petroni e dintorni, esasperata dai rumori della movida nella zona. "Avuto notizia del comunicato di Confesercenti l’associazione Via Petroni e dintorni reagisce con stupore a quanto dichiarato, specie se riferito alla recente iniziativa presa dall’associazione Via Petroni", ribatte l’avvocato Antonio Petroncini, legale dei comitati, alla Dire.

"Viene da chiedersi – aggiunge – se Confesercenti prima di fare il comunicato si sia informata e abbia avuto conoscenza del contenuto della intimazione che l’associazione ha formulato nei confronti del Comune o se invece abbia inteso scrivere di un argomento che evidentemente non conosce".

Comunque via Petroni e dintorni, garantisce l’avvocato, "non ha fatto nessuna campagna allarmistica e tantomeno ha diffuso fake news, ha semplicemente dato conto di un fatto oggettivo ed innegabile, rilevato anche strumentalmente in modo ineccepibile: il rumore in quella zona supera di oltre 100 volte il limite consentito. Non si comprende quindi come Confesercenti possa permettersi di parlare di segnalazioni artefatte e fake news, così come sembrerebbe abbia fatto. Ancora una volta prima di parlare è meglio informarsi".

Resta, comunque, sul tavolo del Comune il problema della malamovida e domani si riunirà il coordinamento dei quindici comitati di residenti del centro storico per studiare le prossime mosse. L’altro giorno, in merito alla diffida di via Petroni (seguita a quella di piazza Aldrovandi), erano arrivate le risposte sia di Matteo Lepore che della sua capo di Gabinetto, Matilde Madrid, delegata alla Sicurezza. "Continueremo a collaborare con i residenti, come abbiamo già fatto in piazza Aldrovandi", ha assicurato l’altro giorno il sindaco. In linea Madrid: "Abbiamo ricevuto la diffida di via Petroni, è un materiale molto corposo che stiamo studiando".

Restano sul piede di guerra le opposizioni anche relativamente alle multe relative al degrado e agli schiamazzi. Sono state, infatti, appena una decina le multe comminate in via Petroni dal 2021 in seguito all’ordinanza antidegrado vigente, come riportato dall’Area sicurezza urbana integrata di Palazzo d’Accursio in risposta a un’interrogazione della Lega. Ma anche allargando alla zona universitaria, le sanzioni nel triennio sono appena una quarantina.

