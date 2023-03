Lite sulla piazzetta delle Tambroni "Multe ai clienti, negozi in crisi"

La piazzetta scolastica fra le Tambroni e il mercato rionale di Chiesa Nuova, nel cuore del quartiere Santo Stefano, è diventata causa di discordia tra commercianti e Amministrazione. Il progetto di riqualificazione – inaugurato un paio di mesi fa –, "sta ‘costando’ agli esercenti una perdita di fatturato pari al 40-50 per cento". E ci sarebbe pure chi pensa di vendere la propria attività. Tutto questo perché i frequentatori del mercato cittadino, con la riqualificazione, non possono più parcheggiare la loro auto per ritirare la spesa.

"La Polizia Locale fa la multa anche a chi si ferma lasciando una persona a bordo. Siamo ovviamente contro la sosta selvaggia, ma ci vuole anche un po’ di buonsenso", denuncia Andrea Forlani, ex presidente del quartiere Santo Stefano e ora segretario bolognese di Azione. "Avevamo posto il tema anche prima che cominciassero i lavori – ricorda Forlani –, ma è mancato un confronto preventivo con le persone che vivono o lavorano in quell’area". Ora, però, con la crisi economica tutto è peggiorato. "Quello che chiediamo adesso alla giunta Lepore non è di cancellare la realizzazione della piazzetta, che comunque non vogliamo eliminare, ma di aprire un confronto serio per trovare, insieme a commercianti e cittadini, soluzioni che alleggeriscano l’impatto dell’intervento", osserva Forlani.

A rappresentare gli esercenti c’è Samuele Zarattini, il cui padre è titolare della pescheria del mercato: "Sul carico-scarico merci il Comune ci è venuto incontro creando una zona apposita, e la piazzetta non è diventata un luogo di degrado, come temevamo. Però riscontriamo un sostanzioso calo di fatturato tra gli operatori commerciali. Ci sono già operatori che stanno pensando di vendere: stiamo parlando di un mercato che andava benissimo e di quindici famiglie a rischio. L’abbiamo detto al Comune, che ha risposto di essere disposto a venirci ancora incontro. Stiamo aspettando una risposta". Intanto, Azione pensa alle prossime mosse: "Vogliamo convocare un consiglio di quartiere aperto per poter mettere attorno a un tavolo tutte le parti interessate e cercare così di trovare una soluzione per una situazione di oggettiva difficoltà", conclude Forlani.

Matilde Gravili