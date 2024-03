Lite sulle vecchie Besta. Comitato sconfitto al Tar

Il Tribunale stoppa il Comitato Besta, respingendo il ricorso teso a bloccare la costruzione della nuova media Besta nel parco Don Bosco. Una bocciatura che arriva dopo quella della Soprintendenza che, come anticipato dal Carlino, ha detto no alla richiesta di riconoscimento della vecchia media come edificio dall’"importante carattere artistico". Una doppia debacle per il Comitato che, da mesi, sta facendo di tutto per non far costruire la nuova media. L’alt del tribunale amministrativo nasce dal difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda cautelare proposta.

Nelle motivazioni, si legge: "Ha ragione il Comune nel sollevare la questione di giurisdizione, in quanto la domanda proposta va inquadrata" nell’ambito degli articoli che disciplinano l’azione di condanna nel processo amministrativo. Sorridono a Palazzo d’Accursio per la sentenza.

"Come noto nessuna impugnazione innanzi al tribunale amministrativo è mai stata proposta sul progetto della nuova scuola Besta – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Borsari –. Progetto condiviso con l’Istituto comprensivo 10 di cui la media fa parte e più volte illustrato in Quartiere. Il Comune ha agito per assicurare spazi scolastici sicuri, adeguati e sostenibili, con la massima attenzione per l’ambiente e per la riqualificazione del giardino Don Bosco e – continua – nel pieno rispetto delle regole e dei principi del Pnrr". Non manca una stoccata al Comitato, la cui azione "innanzi al Tribunale ordinario aveva natura puramente strumentale e dilatoria. Siamo contenti che questo dato emerga in modo chiaro nella pronuncia del giudice. Abbiamo perso del tempo prezioso, considerando anche i cronoprogrammi serrati del Pnrr, senza contare il danno all’intera comunità e alle famiglie che vorrebbero vedere realizzata al più presto la nuova scuola".

Da parte sua, il comitato parla di sentenza "piuttosto pilatesca" e "in realtà non è così favorevole al Comune. Il giudice evita di pronunciarsi nel merito e, anzi, lascia intendere che potremmo aver ragione, ma c’è un difetto di giurisdizione – si legge nella nota degli attivisti –: avremmo dovuto fare ricorso al Tar, non al Tribunale civile. Per questo, non ci fermeremo".

Tornando alla prima bocciatura, quella della Soprintendenza, ieri sono arrivate le sei pagine di motivazione a firma della soprintendente Francesca Tomba.

Una curiosità. A firmare l’istanza di riconoscimento delle vecchie Besta, è l’architetto Fioretta Gualdi che, si legge nel documento, "si dichiara progettista" della media Besta. Tuttavia, via IV Novembre osserva come nelle tavole grafiche, inviate dal Comune, l’architetto compaia "nei frontespizi" del gruppo di progettazione, ma la sua firma non è presente. Nell’allegato Collaudi, alla voce progettista, si legge: "Servizio tecnico del Comune, responsabile coordinatore Riccardo Merlo". Nell’ultima pagina, poi, al contrario di quanto sostenuto dal Comitato, via IV Novembre scrive di non ritenere che "l’opera costituisca un episodio significativo per originalità".

Federica Gieri Samoggia