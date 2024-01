Lite tra Lepore e Lega sulle multe. Referendum, Fd’I ’arruola’ avvocati

La Città 30 resta nel mirino del centrodestra. Dai ritardi degli autobus alla sofferenze delle famiglie e dei pendolari, i punti dolenti per i partiti di governo restano più che chiari. E la voglia di referendum cresce, tanto che Fratelli d’Italia ha deciso di chiamare a raccolta gli avvocati della città. "In attesa della presentazione e dell’approvazione del quesito referendario, FdI ha creato un form di adesione rivolto a tutti gli avvocati bolognesi che – sottolinea il capogruppo Stefano Cavedagna –, in virtù della loro professione, potranno raccogliere e autenticare le firme, un contributo che sarà determinante per il raggiungimento della difficile soglia di 9mila firme. Il mondo forense ha sempre contribuito con il proprio senso civico e la propria professionalità al benessere ed alla democrazia della città, per questo siamo certi che tanti avvocati aderiranno per dare voce alle migliaia di cittadini contrari alla decisione della giunta Lepore che non ascoltando l’appello di migliaia di cittadini firmatari di varie petizioni chiedevano il referendum".

Il sindaco Matteo Lepore, intanto, parlando con Rtl 102.5, ha spiegato che i costi per fare le multe superano gli incassi. "Sono multe da 29 euro, con quella somma non paghiamo il costo per le pattuglie e per i segnalatori". Secondo Lepore "è vero che ci sono delle segnalazioni, ma noi abbiamo deciso di non multare ovunque e contro tutti, focalizzandoci su sei luoghi, spostati in base all’incidentalità e alle scuole, con chiare segnalazioni, per prendere una multa ci vuole impegno". Critica, sul punto, la Lega. "Falso quello che dice il sindaco. Nel bilancio previsionale, gli incassi da multe“sono raddoppiati rispetto agli anni precedenti – sottolinea Matteo Di Benedetto –, mentre i costi non aumentano, perché si utilizza lo stesso personale che c’era anche prima, che costa esattamente come prima. Comprendo la necessità di sviare l’attenzione dei bolognesi dall’elefante nella stanza, ma l’elefante è nella stanza".

Per Francesca Scarano (Misto) invece, "Emergono, sempre più numerose e negative, le conseguenze di questo progetto scellerato che mette ancora più in ginocchio la mobilità di una città appesantita da cantieri impattanti – spiega la consigliera comunale –. Bus e lavoratori in ritardo, autisti sfiniti, tassisti che rischiano la sospensione della patente e farmaci salvavita che non possono essere consegnati nei tempi garantiti. Devo ancora trovare chi possa appoggiare questo progetto: solo chi non lavora e a cui non interessa del disagio arrecato al 90% dei bolognesi". Infine i civici di ‘Bologna ci piace’, Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase. "Si sta verificando quello era più che prevedibile, ovvero un aumento dei disagi nella vita quotidiana dei cittadini che si vedono costretti a fare i salti mortali per poter coniugare i vari impegni giornalieri peggiorando la qualità della vita".