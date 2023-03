Litiga col vicino e fugge in auto Era ubriaco, fermato e denunciato

Una lite con il vicino di casa finisce con una denuncia per violenza e minacce a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebbrezza. I fatti sono avvenuti nella giornata di mercoledì, a Budrio. Erano le 19 quando un residente ha chiamato i carabinieri perché il vicino, un 36enne, stava dando in escandescenze per problemi di parcheggio. I militari sono arrivati sul posto con una pattuglia e alla loro vista i due soggetti stavano ancora litigando fino a che uno dei due, quello per cui erano state chiamate le forze dell’ordine, vedendo la pattuglia e pur essendo visibilmente alterato, non ha provato a risalire in macchina per andare via. I carabinieri, con l’aiuto di un’altra pattuglia arrivata sul posto, lo hanno fermato. L’alcol test è risultato positivo e il soggetto, a quel punto, è stato denunciato.