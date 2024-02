Litiga con i nonni e tenta il suicidio. Salvato e fermato dai carabinieri

Arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per droga. Una notte di tensione e di paura in una palazzina di Casteldebole, dove le pattuglie del radiomobile sono intervenute dopo la richiesta di aiuto di una donna, arrestando un uomo, un ragazzo italiano di venticinque anni, per maltrattamenti domestici.

È successo tutto nella notte di San Valentino, tra mercoledì e giovedì, quando la centrale operativa ha ricevuto la chiamata di una donna che chiedeva aiuto: la richiedente sentiva grida e urla provenire dall’appartamento di alcuni vicini, due anziani e un giovane. Immediato l’intervento dei militari dell’Arma, che hanno trovato il ragazzo del ’98 in stato delirante, probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti, mentre discuteva con i nonni, con i quali convive. Il giovane, durante il litigio con gli anziani e anche dopo l’arrivo dei carabinieri, ha minacciato più volte di suicidarsi, provocandosi alcune lesioni e anche dei tagli. L’accesa discussione è stata interrotta dai militari dell’Arma, che lo hanno allontanato e messo in manette.

Sembrava tutto finito a quel punto, ma poco dopo c’è stata un’altra scoperta, che ha portato poi alla denuncia a piede libero per detenzione di droga.

Nell’ascensore del condominio, tra le macchie di sangue lasciate dall’aggressore, i carabinieri hanno notato alcuni involucri che contenevano sostanze stupefacenti. Subito sono tornati all’interno dell’abitazione degli anziani, dove hanno trovato altro materiale utile per il confezionamento della droga, appartenente al venticinquenne italiano , che è stato arrestato.

Mariateresa Mastromarino