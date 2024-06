Litiga con la ex al supermercato. Stalker arrestato dai carabinieri

La segnalazione è partita da un addetto alla sicurezza di un supermercato di Casalecchio di Reno che ha chiamato i carabinieri raccontando di una lite animata tra un uomo e una donna all’interno del punto vendita. Quando i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono arrivati sul posto hanno identificato i due soggetti: entrambi italiani, 37 anni lei e 38 lui. Quest’ultimo è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Ma facciamo un passo indietro.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, era stato colpito dal provvedimento del gip, con la disposizione anche del braccialetto elettronico, su richiesta della Procura, a marzo scorso dopo che la trentasettenne si era rivolta ai carabinieri per chiedere aiuto. Dopo essere intervenuti al centro commerciale per la lite segnalata dall’addetto alla sicurezza, i militari dell’Arma hanno scoperto che l’uomo non avrebbe dovuto trovarsi nel punto vendita in quanto colpito dal divieto di avvicinamento. Successive indagini hanno permesso di accertare anche che la vittima, nel momento in cui si è recata al supermercato, non aveva con sé il dispositivo anti-stalker che avrebbe consentito di prevenire l’arrivo dell’ex compagno: l’apparecchio, infatti, segnala immediatamente alla centrale operativa con cui è collegato che l’aggressore si sta avvicinando alla persona offesa.

I carabinieri, a questo proposito, sottolineano ancora una volta l’importanza, per le donne vittime di atti persecutori, di avere sempre con sé il dispositivo in questione così da segnalare immediatamente alla centrale eventuali problemi. Il trentottenne, comunque, è stato arrestato con l’accusa di aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna.

c. c.