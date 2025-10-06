Litiga con la fidanzata per gelosia . Poi si accoltella a una gamba

Ha litigato con la fidanzata e, come ‘gesto dimostrativo’ si è accoltellato a una gamba, rischiando di morire dissanguato. È successo l’altra mattina all’alba, in un appartamento al terzo piano di via Bainsizza, a Borgo Panigale, dove allarmati dal sangue e dalle urla i vicini hanno chiamato la polizia. Erano circa le 6 quando gli agenti del commissariato Santa Viola e delle Volanti sono arrivati nel palazzo: le tracce di sangue arrivavano fino in strada.

Ma nell’abitazione dove tutto era iniziato, non c’era nessuno. Così i poliziotti hanno ricostruito, a ritroso, quanto accaduto, scoprendo che l’inquilino, un ragazzo campano di 34 anni, aveva avuto una discussione con la fidanzata, trentunenne, poco prima, per motivi di gelosia. Lei, stanca, aveva chiamato un taxi per andarsene. Stava aspettando in strada quando il compagno l’ha richiamata in casa, dicendo che avrebbe voluto pagarle la corsa. Una volta nell’appartamento, i due hanno ricominciato a discutere e lei gli ha detto che non le importava nulla né di lui, né dei soldi. A quel punto il trentaquattrenne ha afferrato un coltello da cucina e si è accoltellato alla gamba. Un gesto senza senso, seguito da urla e richieste di aiuto alla ragazza. Che è subito intervenuta, provando a tamponare la ferita e poi accompagnando, a piedi, il fidanzato all’ospedale Maggiore. Spossato per il sangue perso, il ragazzo è svenuto sulle scale dell’ospedale. Operato d’urgenza, è stato ricucito e ora si trova ricoverato, non in pericolo di vita. Del fatto è stato informato anche il pm di turno Nicola Scalabrini. Quando il trentaquattrenne uscirà, si troverà anche una denuncia per spaccio: nell’appartamento, infatti, dove sono intervenute anche Scientifica e Squadra mobile, oltre a un piattino sporco di polvere bianca, i poliziotti hanno sequestrato anche 33,63 grammi di marijuana, oltre a due bilancini.

Nicoletta Tempera