Litiga con la moglie e tenta di ucciderla a colpi di roncola

Scorre ancora il sangue a Persiceto. Dopo l’omicidio dello scorso San Silvestro, e di altri due nei mesi precedenti, ieri un 84enne pensionato italiano ha litigato con la moglie e l’ha colpita ripetutamente con una roncola. E’ successo nel primo pomeriggio, intorno alle 14, in zona via Modena. La signora, 76 anni, pensionata, è stata portata all’ospedale Maggiore di Bologna dove è stata ricoverata in prognosi riservata, ma è fuori pericolo. Mentre il marito, senza precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Giovanni in Persiceto con l’accusa di tentato omicidio e sarà sottoposto a una perizia psichiatrica.

Secondo quanto si è potuto apprendere, tra i coniugi nel primo pomeriggio si è innescata una discussione di cui non è ancora dato sapere esattamente il motivo, E l’uomo, pare in preda a un raptus, ha afferrato una roncola e ha colpito la donna ripetutamente. La signora tuttavia è riuscita a sfuggire alla furia del coniuge e ha chiamato il 112. Prontamente sono arrivati sul posto i militari dell’Arma della locale stazione che a loro volta hanno avvisato i sanitari del 118. I medici si sono occupati della donna e, dopo averle prestato le prime e cure e averla stabilizzata, l’hanno trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna. L’uomo, che intanto aveva riacquistato un minimo di calma, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Quindi è stato portato in caserma e sentito dai militari dell’Arma. L’autorità giudiziaria ha disposto una perizia psichiatrica sull’84enne, che è stato visitato da specialisti in ospedale, dopo di che sarà deciso se applicare gli arresti domiciliari da parenti. Secondo le prime informazioni, i coniugi vivevano a Bologna e solo recentemente, da circa un mese, si sono trasferiti a San Giovanni in Persiceto, in una zona non troppo lontana dal centro storico. Dunque, alla luce di quanto accaduto ieri pomeriggio a San Giovanni, non si arresta la scia di sangue.

Lo scorso 31 dicembre si era verificato un omicidio: un uomo italiano aveva accoltellato a morte un altro uomo. Ambedue vivevano in un progetto comunale di condivisione abitativa. Lo scorso Ferragosto invece si era verificato un delitto in un parco pubblico cittadino nei pressi dell’Osservatorio comunale. Un ragazzo italiano aveva ucciso all’arma bianca uno straniero per futili motivi. Nel febbraio scorso, invece, l’omicidio compiuto di una signora ai danni del marito in un parcheggio dell’area artigianale - industriale. L’uomo era affetto da parkinson ed è stato ucciso a coltellate dalla consorte nella macchina parcheggiata.

Pier Luigi Trombetta