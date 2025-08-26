Un litigio sfocia in una scena di sangue sotto i portici del centro: ferito con una bottiglia di vetro

Bologna, 26 agosto 2025 – Un banale litigio tra connazionali degenerato in violenza, nel cuore di Bologna, si è trasformato in pochi minuti in una scena di sangue sotto i portici di via Amendola. A rimanere ferito è stato un giovane centrafricano, colpito al collo e al volto con un oggetto di vetro.

L’aggressore, un 24enne nigeriano irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora, è stato rintracciato e fermato dalla Polizia di Stato poco dopo. Secondo quanto riferito dalla Questura, l’episodio si è verificato intorno alle 20.15 di venerdì 22 agosto. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione arrivata alla centrale operativa tramite il 112. All’arrivo delle volanti, la vittima perdeva sangue da una profonda ferita che si estendeva dall’orecchio fino alla gola. Presentava inoltre una lesione allo zigomo e un’escoriazione alla mano. Poco distante, gli agenti hanno trovato cocci di vetro compatibili con l’arma utilizzata. Nonostante le condizioni critiche, il giovane è riuscito a fornire una descrizione dettagliata del suo aggressore. Una volante lo ha individuato poco dopo in zona Piazza dei Martiri. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al Maggiore, dove i medici hanno stabilito una prognosi di 15 giorni. Le immagini di videosorveglianza hanno confermato la ricostruzione dei fatti: un litigio inizialmente verbale, poi una colluttazione e, infine, l’aggressione improvvisa con una bottiglia rotta. Il fermato, spiega la Questura, era già noto alle forze dell’ordine per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, ricettazione e reati in materia di stupefacenti. Irregolare in Italia dal 2021, era destinatario anche di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna lo scorso maggio. Il giovane è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, convalidato dall’autorità giudiziaria il 25 agosto, e si trova ora alla Dozza.