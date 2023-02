Lituania, la rappresentanza in città Ugo Ruffolo console onorario

Il professor Ugo Ruffolo (nella foto) è il nuovo Console onorario della Repubblica di Lituania. Domani pomeriggio – alla presenza dell’ambasciatrice lituana in Italia Dalia Kreiviene – il noto giurista inaugurerà i locali del Consolato lituano in Emilia-Romagna nel suo ufficio di via Testoni 5.

"Ho accettato con grande piacere questo incarico, che mi onora – commenta Ruffolo –. Lo svolgerò con spirito di servizio, mettendo a disposizione la mia esperienza professionale".

Fra i primi incontri istituzionali nella sua nuova veste, il professore ha in agenda quelli con il rettore Giovanni Molari e la prorettrice alle Relazioni internazionali Raffaella Campaner, con il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il sindaco Matteo Lepore.

"La Lituania – spiega Ruffolo – è interessata ad avere rapporti sempre più stretti con le imprese della nostra regione, con le nostre università e il mondo della ricerca".

Alla cerimonia di inaugurazione del Consolato lituano saranno presenti, fra gli altri, anche gli assessori regionali Vincenzo Colla (Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali) e Alessio Mammi (Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca); per il Comune, l’assessora Anna Lisa Boni (Relazioni ionternazionali, Fondi europei).