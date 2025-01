Liutai, antica tradizione. Gli artigiani sono De.Co.

Da quando il liutaio Raffaele Fiorini installò la sua bottega a Palazzo Pepoli a metà Ottocento, la tradizione liutaria bolognese ha costruito una ricca storia, tramandata di generazione in generazione. Oggi, questo straordinario patrimonio viene celebrato con il riconoscimento della Denominazione Comunale (De.Co) e, proprio presso la Sala della Cultura di Palazzo Pepoli, si terrà un evento speciale alle 17 in cui musica e storia della liuteria saranno protagoniste.

Dopo Fiorini, la tradizione proseguì grazie a figure di spicco come Otello Bignami, fondatore della Scuola di Liuteria Artistica Bolognese, un progetto supportato da Cna e dal suo ente di formazione Epar, che aprì questa antica arte anche alle donne. Negli anni successivi, celebrità e musicisti di fama mondiale si sono affidati ai liutai bolognesi per la creazione e la manutenzione dei loro preziosi strumenti, tra cui Gaetano Pollastri, che si distinse per la riparazione di uno Stradivari e un Guarnieri appartenenti alla famiglia Marconi.

Con delibera del Comune di Bologna del 26 novembre 2024, il riconoscimento De.Co è stato assegnato ai liutai bolognesi Ezia Di Labio, Roberto Regazzi, Bruno Stefanini e Alessandro Urso, allievi di Bignami, insieme al Museo civico di Medicina con il Laboratorio del Maestro liutaio Ansaldo Poggi e alla Scuola di Artigianato Artistico del Centopievese.

La richiesta di riconoscimento è stata avanzata dalla Città metropolitana, con la redazione del disciplinare affidata a Mariarosa Pollastri, che ha collaborato con i quattro liutai bolognesi. "Con la De.Co. di oggi raccontiamo una storia importante del nostro territorio – commenta Debora Badiali, sindaca di Budrio e delegata metropolitana per i Distretti Culturali –. La musica, come forma d’arte, si intreccia con la tradizione artigianale della liuteria, un vero patrimonio che Cna contribuisce a tramandare con impegno e passione". Andrea Bargiacchi, responsabile Area economico sindacale Cna Bologna, ha definito la liuteria "un fiore all’occhiello per l’artigianato".

Il riconoscimento culminerà nell’incontro-concerto di oggi pomeriggio. La professoressa Pollastri dialogherà con i liutai premiati per raccontare la storia della tradizione, e la serata si concluderà con l’esecuzione di un violino bolognese di Otello Bignami, suonato da Roberto Noferini con l’accompagnamento al cembalo di Chiara Cattani.

Alice Pavarotti