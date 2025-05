Live, karaoke e djset: è iniziata la musica d’estate nel parco di Villa Pini

Portare la musica ovunque, accendere l’attenzione sulle zone di Bologna dove ancora manca un’offerta culturale, ribaltare l’asse centro-periferia, fare di ogni serata, non solo una occasione di intrattenimento, ma anche un territorio di socialità. Queste le aspirazioni di Villa Pini Summer Vibes, che porta musica nello scenario del parco di VIlla Pini (in via del Carpentiere), che da qualche tempo è diventato un riferimento per la vita culturale cittadina. Una nuova offerta all’interno di Bologna Estate, con musica dal vivo, dj, la possibilità di incontrarsi in maniera informale intorno a un biliardino o a un tavolo da ping pong. Si parte stasera con la travolgente cumbia dei Super Cumbia y la Liga de la alegria (alle 21.30). Tutti i martedì, invece, sarà tempo di karaoke (alle 20.30): un’occasione unica per divertirsi, cantare a squarciagola e vivere serate spensierate insieme a tutta la comunità.

Venerdì 30 maggio è già in calendario Cla/more dj set (dalle 19). Ai piatti, Cla/more, con un dj set Global Bass che abbatterà ogni confine e ci farà volare lontano. Global Bass è tradizione che sposa l’elettronica, un sound con attitudine afro-tropicale (ma non solo!) che scalda cuori, teste e gambe. Sabato 31 maggio, invece, sempre dalle 19, ecco il dj set Roots Balera seguito dalla finalissima di Champions, con maxi schermo per seguire la partita. Dal 2016, Roots Balera porta all’ombra delle due Torri un’esperienza autentica e coinvolgente di reggae music, fatta di ricerca musicale, di recupero delle radici della musica giamaicana e del protagonismo di una nuova generazione in levare. I Roots Balera sono: Downbeat Bologna, Daddy Worra, Matteo Magni aka ItalDub, Trizio Selecta, Nico Royale & Solomon B.