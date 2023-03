Liviana Davì: "Racconto i fratelli Cervi, prima che nascesse il mito"

Ha lavorato a lungo per l’Istituto Cervi. E nel 2018, quando l’ha lasciato, ha iniziato a lavorare al film documentario ’I miei sette padri’, che racconta l’eredità dei sette Fratelli Cervi attraverso lo sguardo di Adelmo Cervi, 80 anni, figlio di Aldo, caduto, insieme ai suoi fratelli e a Quarto Camurri, nella rappresaglia del 28 dicembre 1943. Liviana Davì, tornata in regione dopo 10 anni a Berlino, vivera Bologna dove il film, sostenuto da un crowdfunding che ha coinvolto più di 600 realtà antifasciste, verrà presentato il 21 aprile al cinema Lumière. Ma già oggi alle 16,30 ci sarà la prima a Casa Cervi a Gattatico, proprio in occasione dell’anniversario della scomparsa di papà Alcide Cervi (morto nella notte tra il 26 e il 27 marzo 1970) e nell’anno in cui si celebra l’ottantesimo anniversario della nascita della Resistenza.

Liviana Davì, questo doc nasce da un lavoro di ricerca e impegno sociale con una grande, seppur drammatica, storia del Novecento.

"Ho sentito questo film come un servizio alla testimonianza, perché al centro ci sono le memorie della famiglia e non l’intervento di storici, dalla fondamentale testimonianza di Adelmo e del cugino Gelindo, fino alla nipotina, alla voce di papà Cervi in alcune registrazioni inedite e della moglie di Aldo, Verina e di Margherita, vedova di Antenore. Qui la memoria è un progetto, come dimostra anche l’impegno di Adelmo nel diffonderla ovunque possa".

Adelmo Cervi ha ripercorso nel documentario qualcosa che aveva già ricercato nel libro dallo stesso titolo. Cosa?

"La ricerca di un padre oltre il mito. Chi era suo padre? Non trova una vera risposta, l’unica possibile è il portare avanti la testimonianza della Resistenza e i valori e sentire la partecipazione della gente, il calore dimostrato".

Nel film emerge un tono critico a un certo punto della narrazione: perché in effetti i fratelli Cervi vennero celebrati solo dopo che Italo Calvino si recò a Gattatico inviato de l’Unità nel 1954.

"E’ qui che viene fuori il rapporto un po’ conflittuale di Adelmo con il mito, perché sì, da un certo punto in avanti sono stati considerati degli eroi, grazie al Partito ed è positivo, poi però c’è la realtà: lui ha perso il padre a tre mesi, la sua famiglia è stata distrutta e prima che venisse costruito il mito, i Cervi erano una famiglia disastrata. I ragazzi sono dovuti andare a lavorare nei campi e non hanno potuto frequentare la scuola, papà Cervi si è trovato con 11 nipoti e 4 vedove, la moglie era morta nel 1944 per crepacuore, insomma una tragedia. Infine erano visti come comunisti e non certo come eroi, ma il fatto vero è che la loro era una famiglia di estrazione cattolica con degli ideali antifascisti e hanno iniziato la Resistenza quando la parola nemmeno esisteva perché il Partito non aveva ancora dato disposizioni".

Benedetta Cucci