ll ritorno di Alis, un ’nuovo mondo’ pronto a stupire

Da oggi a domenica, approda al PalaDozza il grande spettacolo di Alis The New World, all’interno del Christmas Tour. Adrenalina e divertimento sono gli ingredienti dei quattro show in programma, con i funambolici top performers di Le Cirque che tornano in città dopo il successo del 2017 nella tappa che estasiò oltre 4.500 spettatori. Artisti nuovi, in gran parte provenienti dal famoso Cirque du Soleil, ma anche prestigiose riconferme si esibiranno accompagnati da una colonna sonora originale creata appositamente per lo spettacolo. Questi gli orari degli spettacoli al PalaDozza: oggi e domani alle 21; sabato 7 dicembre alle 17 e alle 21, domenica 8 dicembre alle 17.