ll Teatro Comunale a Hong Kong con Renzetti, Molinari e Alberghini

Dopo Giappone, Corea, Finlandia, Russia, Francia, Olanda, un altro importante tassello si aggiunge alle tournée che il Teatro Comunale di Bologna realizza in giro per il mondo: oggi e l’1 marzo l’Orchestra della Fondazione di Piazza Verdi sarà per la prima volta a Hong Kong dove nella Concert Hall del Cultural Centre aprirà la 53esima edizione dell’Hong Kong Arts Festival. Due i programmi diretti da Donato Renzetti e dedicati per buona parte alla lirica italiana, con la partecipazione del mezzosoprano Cecilia Molinari e del basso-baritono Simone Alberghini. "Siamo orgogliosi di tornare in Oriente e per la prima volta a Hong Kong con la nostra Orchestra – dice il sovrintendente Fulvio Macciardi – proponendo pagine dal repertorio operistico italiano. Bologna e il canto lirico, riconosciuti dall’Unesco rispettivamente Città della Musica e Patrimonio Immateriale dell’Umanità, sono nuovamente un ponte culturale, segnando un passo importante nel legame tra le due realtà". La locandina della prima serata si concentra su pagine dalle opere di Gioachino Rossini La gazza ladra, Semiramide, Otello e Matilde di Shabran.

Direttore emerito del Teatro Carlo Felice di Genova, già direttore musicale del Macerata Opera Festival e della Filarmonica Rossini di Pesaro, Donato Renzetti completa il programma con l’esecuzione della Sinfonia N. 4 in la maggiore detta Italiana di Felix Mendelssohn, lavoro scaturito dal viaggio da Venezia a Roma che il compositore tedesco fece in Italia tra il 1830 e il 1831. Rossini sarà protagonista anche del secondo appuntamento ancora con La gazza ladra, cui si aggiungono La danza Già la luna è in mezzo al mare dalle Soirées musicales e brani dal Barbiere di Siviglia. Alberghini canterà brani da Gianni Schicchi di Giacomo Puccini e da Il campanello di Gaetano Donizetti. Il concerto è completato da celebri pagine orchestrali di Maurice Ravel.