LloydsFarmacie cambia denominazione e diventa Benu

LloydsFarmacia cambia pelle e diventa Benu. Il nome deriva dal mitologico uccello egizio simbolo di salute, rinascita e rinnovamento, un marchio già presente in 13 Paesi europei con duemila farmacie.

A decidere il rebranding è stato Phoenix Pharma Italia, che nel 2022 ha acquisito i 270 punti vendita di proprietà e in franchising del gruppo LloydsFarmacia, presenti in otto regioni italiane.

Ed è proprio partendo da questo cambio di nome e di look che Phoenix Pharma Italia, tre miliardi di fatturato e oltre tremila dipendenti nel nostro Paese, si prepara a rivoluzionare il comparto e posizionarsi come primo operatore di servizi per la salute con un piano di crescita sostenuto da investimenti.

Il primo punto vendita che ha cambiato veste è quello di via Andrea Costa. Il percorso, presentato in Salaborsa dal ceo di Phoenix Italia Joachim Sowada, dall’ad Comifar e Admenta Italia Domenico Laporta e da Vincenzo Masci e Arianna Furia (entrambi di Phoneix Pharma Italia), terminerà nel maggio 2024.