Lo aggrediscono per il casco Poi scappano con il cellulare

Hanno notato il casco appoggiato sulla moto in via Alessandrini. E hanno deciso di rubarlo, senza sapere che, poco distante, era presente il proprietario. Quello che doveva essere un furto, si è trasformato in rapina quando la vittima si è accorta di cosa stesse accadendo ed è corso verso i ladri, per bloccarli. È successo l’altra sera intorno alle 19,30 e la vittima è stata aggredita dal ‘predone’, un nordafricano di circa 40 anni, che assieme a una donna voleva mettere a segno il furto.

Tra i due uomini è scaturita una breve colluttazione, finché il proprietario non è riuscito a strappare dalle mani dell’altro il casco e lo straniero ne ha approfittato per scappare, salendo sullo scooter dove, ad attenderlo, c’era l’amica. Solo quando la coppia si era ormai allontanata il motociclista si è accorto di non avere più con sé il cellulare, probabilmente rubato dall’altro mentre si stavano accapigliando. Oppure, caduto dalle sue tasche e raccolto dalla complice, che aveva sfruttato la distrazione della vittima. Che, subito dopo, ha chiamato la polizia. Una pattuglia delle Volanti è arrivata in via Alessandrini e, dopo aver ascoltato la testimonianza del derubato, che ha anche descritto l’altro uomo - non riuscendo però a fornire elementi utili per rintracciare lo scooter su cui era fuggito -, hanno avviato le ricerche dei due, che intanto però avevano fatto perdere le proprie tracce.