Lo chef stellato in fascia tricolore: "Il Comune? È come al ristorante"

(Parma)

La sua brigata in cucina ha 12 persone, nel personale del Comune sono invece in 15. Numeri simili, professioni all’apparenza distanti. "Ma per me, in realtà, ci sono tante similitudini", racconta Massimo Spigaroli, 67 anni, chef stellato con il ristorante l’Antica Corte Pallavicina, a Polesine Parmense, una frazione del comune di Polesine Zibello, quel territorio con poco più di tremila anime di cui proprio Spigaroli è sindaco. Dalla padella alla penna, dall’arte dell’impiattamento alla firma di un documento. Tra clienti e cittadini cambia continuamente veste, dalla divisa da chef alla fascia tricolore da sindaco. Ma l’obiettivo è sempre uno: "Stare vicino a tutti". Perché "le lamentele le hai anche a tavola. È tutta una questione di organizzazione. Quando ho deciso di fare il sindaco mi sono detto: avrò un ristorante in più", ci scherza su Spigaroli.

Era il 2019. Cinque anni dopo l’inizio del secondo mandato in quella terra a due passi dal fiume Po e al confine con la Lombardia e la provincia di Cremona. Oggi il ruolo di ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Una presidenza lunghissima nel Consorzio del Culatello di Zibello. La Cena dei Mille. E poi i piatti per Carlo Azeglio Ciampi e Oscar Luigi Scalfaro. I rapporti stretti con il Principe Carlo d’Inghilterra. Il tutto all’insegna della cucina gastro-fluviale, per valorizzare al meglio ogni prodotto possibile del territorio. Tanto da ricevere una stella Michelin: "Un traguardo incredibile".

Ecco allora la voglia di dare qualcosa agli altri, oltre ai piatti. Nel suo ristorante i prodotti, si può dire, sono a metro zero. "Circa il 90% della produzione è nostra. Verdura, frutta, farina. Facciamo tutto noi", prosegue. Un po’ come l’amministrazione. "Chiudere le buche, sistemare le strade o il cimitero". Ma serve sempre qualcosa di più. Perché se ottieni la stella Michelin puoi puntare in alto anche a livello comunale. E così "per ottenere fondi e contributi, abbiamo azzardato un progetto". Ovvero, nel 2022, puntare ai finanziamenti dal Pnrr per la Rigenerazione culturale e sociale. "Non c’era nessuna possibilità di farcela. I miei dirigenti, 20 giorni prima di fare domanda, mi hanno detto: ’Non riusciamo’. Io ho detto: ’Proviamoci’. Venivano scelti 250 Comuni in Italia, di cui 12 in Emilia-Romagna. Siamo arrivati primi in regione e tra i primi 10 a livello nazionale".

Meno di quattro anni dopo, nella primavera del 2026, il sogno diventerà realtà. Ovvero Palazzo Menta, donato al Comune anni fa, tornerà ad avere vita dopo oltre quattro decadi. "Quando sono entrato c’erano ancora i bicchieri sul banco, fermi lì dagli anni ’70. Qui veniva Giovannino Guareschi, si produceva il vino, c’erano la merceria e il forno". Con 1,6 milioni diventerà un contenitore di sapori, botteghe e laboratori. "Arriveranno ragazzi da tutto il mondo per imparare i mestieri. Ci saranno tante contaminazioni e confronti. Non perdere l’identità è fondamentale per dare un futuro al territorio", insiste Spigaroli. Perché, conclude lo chef-sindaco, "bisogna credere nella propria cucina, credere nei propri prodotti e creare un proprio sistema". Detto, fatto. Dalla cucina all’ufficio comunale. Il piatto è servito. In tutti i sensi.