Lo fermano per un controllo, nel van trovano un arsenale

Viaggiava con un rifornito piccolo arsenale di armi bianche il camionista fermato, denunciato per porto abusivo di arma, e infine sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio a seguito del controllo di una pattuglia del comando della polizia locale di Valsamoggia.

È accaduto l’altra mattina a Castello di Serravalle nel corso dei servizi di polizia stradale quando gli agenti hanno fermato un autocarro Volkswagen guidato da un 70enne originario di Zocca e residente in Valsamoggia, con precedenti di polizia per minacce. Il mezzo ha insospettito gli agenti perché danneggiato nel lunotto posteriore ed è subito dopo lo stop che l’uomo ha mostrava un atteggiamento insolito proferendo frasi sconnesse e prive di un senso logico, tanto da sollevare dubbi sul suo stato psicofisico. Da qui il ricorso al pronto soccorso dell’ospedale di Bazzano dove i sanitari, confortati anche dallo psichiatra del Centro di salute mentale di Casalecchio, hanno constatato che il camionista presentava un quadro clinico psicologico alterato. Visto, però, che il soggetto rifiutava categoricamente qualsiasi tipo di terapia e ricovero proposto dal personale sanitario, si è deciso di sottoporlo a trattamento sanitario obbligatorio come previsto dalla normativa.

Prima di essere ricoverato nella struttura designata, nel corso dei colloqui egli aveva anche affermato di essere in possesso di diverse armi. Situazione confermata dalla perquisizione svolta sull’autocarro, nel corso della quale sono stati ritrovati otto armi bianche, una roncola ben affilata, pugnali di varie lunghezze e cutter. Tutti sottoposti a sequestro da parte della polizia locale che ha deferito il settantenne all’autorità giudiziaria.

g. m.