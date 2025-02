Lo pestano per rubare il telefono. I due autori arrestati dalla polizia

Gli ha chiesto di prestargli il cellulare con una scusa. E quando la vittima, un gambiano di 26 anni, ne ha chiesto la restituzione, il diciannovenne tunisino lo ha minacciato con un coltello. È iniziata così la violenta aggressione ai danni di un giovane centrafricano in piazza Verdi, conclusasi con l’arresto, da parte della polizia, di due tunisini: il diciannovenne autore della rapina e un trentenne trovato in possesso del cellulare della vittima.

L’ennesimo episodio di violenza che affligge una delle aree più problematiche della città, si è verificato l’altro pomeriggio intorno alle 14,30, quando una pattuglia del commissariato Due Torri San Francesco, in servizio in zona universitaria, ha notato in via XX Ottobre 1944 un gruppo composto da sette nordafricani che si accaniva, con calci e pugni, sul ventiseienne. Alla vista della polizia, gli aggressori si sono dati alla fuga prendendo diverse strade. Sul posto sono rimasti solo la vittima e il diciannovenne, che continuavano a picchiarsi. I poliziotti hanno subito fermato il tunisino che, pur di non essere controllato, ha aggredito anche loro e, nel tentativo di divincolarsi, ha ferito un agente, provocandogli una distrazione alla spalla, per 5 giorni di prognosi. Solo con fatica il ragazzo, irregolare e con diversi precedenti anche specifici, è stato fermato e identificato. E, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per rapina pluriaggravata in concorso con persone rimaste ignote e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e associato alla Dozza in attesa della convalida.

Intanto in zona universitaria era arrivata in ausilio ai colleghi anche una pattuglia delle Volanti, che si è messa alla ricerca degli altri fuggitivi. Durante il controllo, in piazza Verdi, i poliziotti hanno notato il trentenne, che si aggirava con fare sospetto. L’uomo, senza fissa dimora, è stato quindi sottoposto a controllo: con sé aveva il cellulare appena rubato al ventiseienne, oltre a 30 grammi di cocaina suddivisi in 8 involucri e 515 euro in banconote di piccolo taglio. Anche il trentenne è stato arrestato per spaccio e denunciato per la ricettazione del cellulare, che è stato subito restituito alla vittima.

n. t.