Lo picchia e tenta di strangolarlo per rubargli lo zaino con i soldi

Clochard rapina un altro senzatetto e poi tenta di strangolarlo: è stato arrestato per i reati di estorsione e rapina dai carabinieri.

Protagonisti di questa triste vicenda, verificatasi a San Lazzaro, sono un bengalese 43enne, l’aggressore, e un pachistano 59enne. I due, entrambi senza fissa dimora, si conoscono da qualche tempo perchè frequentano la Caritas di San Lazzaro. Si erano, dunque, già visti senza che, però, ci fossero liti o alterchi pregressi. Ma torniamo ai fatti.

Era la notte tra domenica e lunedì. Il pachistano 59enne stava riposando su una panchina vicino ad un’area verde di via Caselle, a due passi dal centro del paese. Verso le 2 del mattino, però, è stato notato dal clochard 43enne che dapprima si è avvicinato alla panchina per controllare che il pachistano stesse dormendo. Pochi minuti dopo gli ha strappato lo zainetto che teneva stretto a sè. Il 59enne, che se ne è accorto subito di essere vittima di una rapina, ha opposto resistenza: all’interno dello zaino, infatti, aveva 400 euro e il cellulare.

Il 43enne, però, vedendo la resistenza del pachistano, non ha desistito dalla ‘missione’, anzi: ha iniziato in un primo momento a minacciarlo, poi a colpire il 59enne con una raffica di pugni al volto e sull’addome. Infine, vedendo che questo non mollava la presa dallo zainetto, ha tentato di strangolarlo. Il senzatetto 59enne, a quel punto, mentre era sul punto di soffocare, ha mollato la presa ed il 43enne con lo zainetto si è dato alla fuga nelle strade limitrofe.

I carabinieri, avvisati da alcuni residenti che avevano sentito le grida di aiuto del clochard pachistano, sono sopraggiunti con una pattuglia dalla vicina caserma di via Poggi. Mentre alcuni militari hanno soccorso il 59enne e sentito la sua dichiarazione su quanto accaduto un’altra pattuglia si è messa alla ricerca del 43enne bengalese che è stato trovato poco distante dal luogo dell’aggressione e della rapina.

Il senzatetto è stato fermato dai carabinieri e arrestato. Dovrà rispondere dei reati di estorsione e rapina. Dello zainetto del 59enne pachistano, però, non è stata trovata traccia.

Zoe Pederzini