Lo psichiatra Angelo Fioritti "Genitori sempre più impegnati, manca il tempo per ascoltare i figli"

di Monica Raschi I giovani sembrano sempre più fragili, in grave difficoltà nell’affrontare la complessità che li circonda con effetti molto gravi che vanno dai distrubi dell aperosnalit, ai disordini alimentari, alla dipendenza da sostanze stupefacenti, al ritiro sociale, fino ai casi estremi di suicidio. Angelo Fioritti, psichiatra e supervisore del progetto Itaca Scuola, ci aiuta a capire. Dottore, che cosa sta succedendo ai ragazzi? "Da più di un decennio la salute mentale dei giovani è a rischio. Da oltre venti anni sono diminuiti i fattori protettivi. In dieci anni l’accesso ai servizi pubblici è quasi raddoppiato. Gli ultimi tre anni, con il Covid, poi hanno reso più eclatante il fenomeno, ma hanno anche consentito di analizzarlo". Ha parlato di fattori protettivi che sono diminuiti. Che cosa significa? "C’è stato un cambiamento nell’organizzazione sociale e nella demografia: le famiglie numerose sono poche, mentre c’è una distanza intergenerazionale, tra figli e genitori, più ampia, quindi c’è meno confronto e, di conseguenza, aumenta la solitudine dei ragazzi". Che cosa ha determinato questa situazione? "La piena occupazione femminile, l’aumento del reddito hanno comportato il fatto che c’è meno tempo a disposizione dei figli. Siamo in una società multietnica, più ricca ma anche più complessa". Dalla risposte degli studenti al questionario emerge un...