Lo psichiatra Vittorio Lingiardi va in cerca de ’L’Ombelico dei sogni’: viaggio nell’ignoto

"La verità non sta in un solo sogno, ma in molti sogni". E se siamo tanto affascinati dai sogni, qualche motivo c’è. Per scoprirlo l’appuntamento giusto è oggi alle 18,30 all’autitorium del Mast, in via Speranza. Vittorio Lingiardi presenta infatti ’L’ombelico del sogno. Un viaggio onirico’ (ed Einaudi): lo psichiatra e psicoanalista invita tutti a un viaggio poetico tra divinazione, psicoanalisi e neuroscienze per indagare da dove vengono e, soprattutto, cosa ci dicono i sogni. Realtà irreali, private e profondissime "ogni sogno ha un ombelico – diceva Freud oltre un secolo fa – attraverso il quale è congiunto all’ignoto". Da quando Freud ha fatto le sue prime scoperte molto tempo è passato, e tanti studi si sono succeduti. Ma i sogni mantengono intatto il loro fascino.