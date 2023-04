Lo psicologo in farmacia Incontri e colloqui personali

Passata l’emergenza della pandemia riparte l’iniziativa lo "Psicologo in farmacia". Mercoledì (ore 20.30) presso la biblioteca comunale di Castel d’Aiano si terrà il primo incontro dal titolo "Non ti riconosco più" che avrà come relatrice la psicoterapeuta Valeria Vacchetti. Durante la serata sarà discusso il non facile rapporto tra genitori e figli durante il periodo dell’adolescenza e le modalità con cui sono organizzati questi momenti prevedono anche un primo colloquio personale con chi lo ritenga opportuno. Oltre alle competenze professionali, la dottoressa Vacchetti mette in campo anche una lunga esperienza nel mondo sportivo, in quella che è probabilmente la maggiore dimensione dove si trovano i giovani quando si parla di tempo libero.

L’iniziativa è realizzata grazie all’impegno della locale farmacia che da anni collabora con quella di Zocca per offrire al territorio un confronto su tematiche che spesso vengono etichettate come problematiche e che trovano nell’individuare il professionista più idoneo il principale ostacolo per arrivare alla sua soluzione. Mercoledì 3 maggio, presso il municipio di Zocca, comune nel modenese, si terrà il secondo incontro dal titolo "Comportamenti a rischio in adolescenza" e avrà come relatori il dottor Cesare Rinaldini e la dottoressa Stefania Prostati. L’iniziativa vede anche la collaborazione della psicologa Sonia Vitali.