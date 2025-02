Lo ’sbirro’ Bisio approda in Appennino

"Una serie tv in Appennino? Sarebbe meraviglioso". E se poi la serie non è il racconto del territorio e delle sue bellezze con linguaggio documentaristico ormai classico, ma è proprio un lavoro cinematografico ambientato sulle nostre montagne e nei suoi paesi, sarebbe davvero un bel colpo. Le parole scritte ieri dal sindaco di Castiglione dei Pepoli Tommaso Tarabusi sono, a dire il vero, in parte già realtà. Perché la serie ’Uno sbirro in Appennino’ con la regia di Renato De Maria e la sceneggiatura di Fabio Bonifacci è già in progress. "Da qualche settimana si sono intensificati i contatti e si sta lavorando con gli operatori per garantire servizi e ricettività, sono inoltre stati avviati i casting per la ricerca di profili" scrive il sindaco, che informa anche del possibile inizio delle riprese ad aprile. Più di questo non può dire al momento, anche perché, racconta, "ci sono diverse interlocuzioni con il location manager e lo scenografo che hanno chiesto determinate cose ed è sicuramente nostro interesse che vengano girate più scene possibili nel nostro territorio, anche se la maggior parte della serie sarà girata a Cinecittà". E prosegue: "Ad oggi sono in attesa di sapere cosa avverrà e in caso che luoghi saranno coinvolti". E racconta del luogo più suggestivo e papabile di Castiglione, ovvero la piazza con il palazzo medievale, "una bella scenografia". Protagonista della serie prodotta da Picomedia per Rai Uno, in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission, sarà Claudio Bisio, il commissario bolognese Benassi, lo sbirro della situazione, di cui già circola una foto con parka e taccuino per gli appunti delle indagini. Benassi viene mandato in Appennino dove riprende contatto con le sue radici e crea nuove relazioni. La prima è con Nicole, solitaria quanto lui per via di un lavoro impegnativo. La seconda è con Amaranta, poliziotta 22enne a cui Benassi insegna il mestiere: è la figlia che non ha mai avuto? È una giovane versione di sé stesso? Il rapporto maestro-allieva sconfinerà in una ’genitorialità dell’anima’ difficile da gestire. Saranno 8 puntate da 50 minuti ciascuna.

Benedetta Cucci