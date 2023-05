Lo scatto della farmacia ’Ferrari’ Un nuovo laboratorio galenico

La farmacia Ferrari di via Dagnini si rinnova. Classe 1965, fondata dal dottor Vigildo che si è formato nell’equipe del professor Luigi Di Bella, la farmacia Ferrari è sempre stata un punto di riferimento per la popolazione di Bologna, sin dai suoi albori quando con le sue rinomate preparazioni galeniche riforniva non solo i pazienti, ma anche le aziende sanitarie locali. "Negli anni il dottor Vigildo Ferrari – si legge nel sito della farmacia – ha diretto l’azienda prestando la sua opera professionale sia a contatto con la clientela, sia sviluppando l’attività nel laboratorio galenico. Dal 1985 sono entrate nell’azienda le due figlie: le dottoresse Anna e Angela. Entrambe le sorelle hanno seguito le orme del padre per la gestione del laboratorio galenico, mantenendone l’altissima qualità e di conseguenza la nomea, e partecipato a numerosi corsi di specializzazione nel settore".

Poi è arrivato il periodo della pandemia, in cui la farmacia Ferrari è stata al fianco dei malati Covid fornendo assistenza domiciliare a tutti i colori che ne hanno avuto necessità. A testimonianza della professionalità e dell’impegno civico molte persone si sono riunite all’interno dei locali di via Dagnini 34a sabato scorso, il 6 maggio, per scoprire le nuove vesti dell’azienda.