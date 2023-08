Lo schermo ritrovato Quelle sale tra oblio, prove di rinascita e pubblico di comunità

Se è vero che il cinema racconta la storia dell’uomo, è anche vero che le sale cinematografiche sono testimoni della storia delle città. Tra evoluzioni architettoniche e digitali, mutazioni del gusto che segue l’aria dei tempi, dal 1896 – nascita del Teatro Brunetti, ora Duse – a oggi, è stato tutto un susseguirsi di serrande su e serrande giù. Con un vincitore inaspettato, a leggere le cronache, che pare essere il ‘cinemino’ di quartiere, lo schermo della parrocchia, non più ambiente di nostalgie, ma lavoro di teste innovative che sanno guardare oltre i cliché e che per questo scelgono di chiamarsi ‘di comunità’.

Da questo punto di vista basta dare un’occhiata ai vari Galliera in via Matteotti (il team ora è in residenza estiva a San Lazzaro), Orione in via Cimabue, Tivoli in via Massarenti (ora con l’arena estiva), Antoniano in via Guinizelli, Perla in via San Donato o Bellinzona – che non è parrocchiale ma è ‘cinemino’ nella via omonima. Tutti hanno trovato una loro strada grazie soprattutto alla cura dello spettatore e alla proposta di titoli non mainstream, per cui vengono anche scelti da alcuni registi per le anteprime. Oppure proponendo mini retrospettive dedicate al noir o ai titoli di un tempo.

Certo, in questo la nostra Cineteca, con le sue quattro sale (attendendo il Modernissimo, ex Arcobaleno, si spera entro la fine dell’anno, che le porterà a cinque) e l’attenzione ai titoli ‘ritrovati’ insegna. E ispira anche il grande lavoro fatto negli ultimi anni, da prima della pandemia, dal circuito PopUp Cinema guidato da Andrea Romeo, che ha rimesso in piedi Medica (ora soprannominato 4k), Jolly, Bristol e dallo scorso gennaio anche l’Arlecchino. Se si pensa al lavoro di relazioni con pubblico, eventi e pure formazione che è stato fatto, si capisce quanto oggi non sia più possibile pensare a una programmazione classica, come un tempo.

Le piattaforme digitali sono sempre in agguato e quindi bisogna offrire qualcosa in più, nell’esperienza sociale, rispetto al format schermo-divano. Anche per la saga Pop Up c’è un’attesa e riguarda i lavori attorno al Fulgor, la cui resurrezione era iniziata nel 2019.

E al bel cinema di via Montegrappa, caro ai ‘cinni’ bolognesi, è andata certamente meglio rispetto a chi non è più apparso sulle scene: come l’Imperiale di via Indipendenza, con i dipinti sul muro nonché la cupola del soffitto apribile nel periodo estivo, riconvertito in esercizio commerciale; il Metropolitan, sempre in via Indipendenza, che un tempo faceva brillare la via delle vasche più tradizionali. Anche a via San Felice è toccato questo destino con Admiral e Adriano per il quale si sognava una seconda vita come Nuovo Adriano al posto dell’Italico in via Quartirolo.

Oggi bisogna darsi da fare. Come fa il Circuito Cinema Bologna con Odeon, Europa, Roma e Rialto. Ma se si deve pensare a una persona che ha permesso alle sale chiuse di attendere fiduciose una seconda vita e non in guisa di parcheggio, questo è stato Angelo Guglielmi, nostro assessore e attentissimo spettatore della cultura cittadina, che nel 2007, quando il Nosadella chiuse, ottenne un nuovo piano regolatore che prevedeva sanzioni pesanti per chi avesse cambiato destinazione d’uso e "stabilì che contenessero sale cinematografiche". Poi il Nosadella, ora ‘Nuovo’, risorse e ancora proietta in via Berti. E dalla tangenziale c’è chi guarda e continua la sua vita: è il The Space in viale Europa, perché anche la multi-multi sala (9 schermi) vuole la sua parte.

Benedetta Cucci