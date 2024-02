Lo schiaffo del vescovo: "Cattolici in politica irrilevanti. I partiti prevaricano le coscienze"

Il voto della dem Anna Maria Bigon contro la legge sul fine vita e la sua defenestrazione continuano a dividere la sinistra e i cattolici. È una ferita che brucia. Ieri ha affrontato di petto la questione il vescovo di Faenza, Mario Toso. I cattolici, ha detto, sono "irrilevanti, o peggio afoni" in politica. E i politici cattolici, ma anche i sindacalisti, "non mantengono un legame con la fede", vista invece "come un inciampo". Toso ha aperto ieri il ciclo di incontri organizzati dalla Scuola diocesana di Bologna per la formazione all’impegno sociale e politico. "Guardate cosa è successo alla povera Bigon in Veneto – ha detto il vescovo di Faenza – sulla legge sul fine vita ha votato secondo coscienza e per questo l’hanno invitata a uscire. Questi sono i partiti che abbiamo oggi, che vogliono manipolare le coscienze. Ma su certi temi i partiti non possono essere superiori alla coscienza". Poi una stoccata a Graziano Delrio, che aveva annunciato l’autosospensione in caso di punizioni alla consigliera veneta. "Ma non ho ancora visto fare nulla di tutto questo", ha detto Toso. "Molti cattolici dicono che restano nel Pd, nonostante queste situazioni, ma lo fanno senza senso critico e senza battagliare. Allora vuol dire che i cattolici in politica sono come degli infanti".

Più in generale, è il ragionamento del vescovo, "difficilmente i politici o i sindacalisti mantengono una liaison con la fede, che è vista solo come un inciampo e come elemento divisivo. Certo che lo è, rispetto a chi non crede. Se nei partiti non ci sono rappresentanti attenti all’impegno sociale, ma anzi lo mortificano, allora bisogna cambiare partito per cui votare oppure bisogna fondarne uno nuovo. La diaspora dei cattolici ha tolto loro peso politico".

r. p.