Lo scontro su Città 30. Salvini, nuovo ultimatum: "Lepore faccia correttivi entro la fine del mese"

Entro la fine di marzo il Comune dovrà indicare come intende adeguarsi alla direttiva emanata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulle deroghe nel mirino della Città 30. Lo aveva anticipato ieri il Carlino, e il richiamo con scadenza è arrivato. A mettere tutto in chiaro è stata una lettera del ministro Matteo Salvini, inviata ieri al primo cittadino Matteo Lepore. La missiva, di fatto, sollecita quelle correzioni all’applicazione del limite dei 30 chilometri orari a grandissima parte della città, a Bologna si arriva a circa il 70% del territorio comunale. Per il ministero, infatti, il tetto alla velocità non può essere ‘generalizzato’, ma fin qui Bologna ha sostenuto di essere in regola con il Codice della strada.

Il braccio di ferro, però, va avanti da settimane ormai e ora Salvini ha fissato una deadline, il traguardo è fatalmente la domenica di Pasqua. Tra l’altro il ministero aveva fatto capire che se Bologna non avesse disposto dei correttivi poteva essere disposta una disapplicazione dell’ordinanza dei 30 chilometri orari. "Nel ribadire che lo scopo della direttiva è garantire uniformità di comportamenti sull’intero territorio nazionale ai fini della sicurezza della circolazione stradale, ritengo che tali esigenze impongano di indicare tempi certi" per l’adeguamento "dei provvedimenti sulle zone 30", ha chiarito Salvini nella nota del Mit. Il muro contro muro proseguirà, perché Matteo Lepore non ha intenzione di tornare indietro su nulla. Appuntamento al primo aprile.

Intanto ieri il sindaco Matteo Lepore, interpellato dai cronisti, ha fatto un nuovo passaggio sul braccio di ferro con il ministero guidato da Matteo Salvini (Lega) e dal viceministro Galeazzo Bignami (FdI). Ripetendo, in sostanza, quello che ripete dal 16 gennaio. "Sono più i Comuni di centrodestra che mi chiamano dicendo di tenere botta che quelli di centrosinistra", ha raccontato ieri Lepore a margine di una conferenza stampa.

Le telefonate dalle amministrazioni che rappresentano le forze al governo, ha continuato Lepore, arrivano "perché son tanti i sindaci di centrodestra, della Lega peraltro o di Fratelli d’Italia o Forza Italia, che hanno fatto le Città 30. Quindi penso che sia questo il nostro lavoro quotidiano". Per quanto riguarda l’interlocuzione con il ministero dei Trasporti guidato da Salvini, e sulla famosa direttiva che chiede un’istruttoria strada per strada, "c’è un tavolo in Anci che sta facendo un’istruttoria con tutte le città italiane, e noi ovviamente collaboriamo a questo tavolo, lavoriamo insieme all’Anci e al ministero e abbiamo dato la massima disponibilità".

Scadenze romane o meno, ha sottolineato il sindaco dal suo punto di vista, "noi stiamo a quelle che sono le interlocuzioni al tavolo Anci, lì è presente anche il Mit e in quella sede si sta discutendo come interpretare a livello nazionale la direttiva fatta. Noi lavoreremo sulle linee delle cose che emergeranno da quel tavolo", ha risposto il primo cittadino. Che per difendere la Città 30, nel frattempo, si prepara anche a scendere in piazza partecipando alla manifestazione promossa per sabato da numerose realtà associative favorevoli al provvedimento.

"Certo, assolutamente, sono associazioni di cittadini che si riuniscono per promuovere e sostenere una cosa che sta facendo questa amministrazione. Ci sarò", ha promesso il sindaco. All’altra manifestazione contro, prevista sempre sabato in piazza Santo Stefano e organizzata dal movimento ‘Una Bologna che cambia’, ha già annunciato la sua partecipazione la Lega.

Paolo Rosato