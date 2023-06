Lo scontro su degrado e movida Schiamazzi, graffiti e diffide "Nei primi 4 mesi solo 9 sanzioni"

La malamovida non fa dormire sonni tranquilli ai residenti del centro storico. E se da una parte fiocca un’altra diffida al Comune, l’ultima da parte dell’"Associazione via Petroni e dintorni", segno che il problema si è estremizzato complice la bella stagione, le sanzioni restano al lumicino. La conferma arriva dal consigliere e portavoce della Lega in città, Giulio Venturi, che ha chiesto i numeri sulle multe legate alla malamovida nell’ultimo triennio in zona centro storico, anche a seguito delle ordinanze anti degrado firmate dall’ex sindaco Virginio Merola (2012 e 2016).

A rispondere all’interrogazione è il dipartimento ’Area sicurezza urbana integrata’ di Palazzo d’Accursio che segnala una cinquantina di multe in tutto il centro storico nel 2022 e poco più di una trentina nel 2021, mentre appena nove nei primi mesi dell’anno (fino alla fine di aprile). La maggior parte per schiamazzi e musica ad alto volume (34 nel 2021, 29 nel 2022, 5 nel 2023), mentre sulla vendita irregolare di bevande alcoliche si arriva a una ventina dal 2021 alla fine di aprile di quest’anno (il clou nel 2022, con 16 multe). Per abbandono di rifiuti e mozziconi di sigarette, invece, nessuna sanzione pervenuta e appena sette multe in tre anni per i graffiti. Considerando solo la zona universitaria, le multe sono meno di quaranta nel triennio e solo una decina in via Petroni.

Dalla sua Palazzo d’Accursio tranquillizza i cittadini: "Continueremo a collaborare con i residenti, come abbiamo già fatto in piazza Aldrovandi", assicura il sindaco Matteo Lepore, in riferimento alla rencente diffida. "Stiamo visionando il materiale inviato dai residenti di via Petroni, presto risponderemo. Siamo pronti a fare di più", conferma la delegata alla Sicurezza integrata, Matilde Madrid.

Resta critico il leghista Venturi che stamattina tornerà alla carica in question time: "Risulta evidente come ai buoni propositi promessi a parole dal primo cittadino non seguano fatti concreti, se è vero che fino ad aprile 2023 sono state comminate solo quattro sanzioni per vendita abusiva di bevande alcoliche e cinque sanzioni per schiamazzi e musica ad alto volume. Nessuna multa per le scritte sui muri, per abbandono di rifiuti, per i mozziconi di sigaretta per terra e per le deiezioni canine abbandonate". Da qui – chiede Venturi – "quali azioni metterà in atto l’amministrazione? Sarebbe ora che i provvedimenti adottati in Piazza Aldrovandi (un presidio fisso della polizia locale nei weekend, ndr) e che probabilmente verranno attuati a breve anche in via Petroni, vengano estesi anche a tutti i punti caldi del centro storico interessati dalla movida selvaggia, senza bisogno che i residenti coinvolti minaccino di ricorrere alle carte bollate per vedere riconosciuti e tutelati i propri diritti".

Rosalba Carbutti