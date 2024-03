’Lo Scudo delle Donne’. Oltre la violenza di genere

"Rompi le catene della violenza" è lo slogan scelto dai Lions club della città, insieme a CNA, Confcommercio Ascom e l’Albo dei Medici che si uniscono, mettendo in campo conoscenza e risorse per promuovere ’Lo Scudo delle Donne’. L’iniziativa mira a stimolare le vittime di violenza a rivolgersi ai centri antiviolenza della città. "Un progetto che promuove il miglioramento culturale e sociale che sta interessando Bologna" dichiara Giancarlo Tonelli, Direttore di Ascom-Confcommercio. ‘Lo Scudo delle Donne’ si traduce quindi in una campagna di informazione sul territorio per intercettare le donne vittime di violenza e sensibilizzarle sul rischio che corrono nel non cercare aiuto. La campagna prenderà piede sia tramite i social che grazie all’installazione, in luoghi tipicamente frequentati da clientela femminile, di distributori di dépliant informativi tradotti in 4 lingue: italiano, inglese, arabo e cinese mandarino. "Dobbiamo garantire la massima capillarità" dice Amedeo Tomanelli, responsabile del progetto per conto dei Lions.

Alberto Biondi