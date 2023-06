Lo sdegno del rettore Molari "Trovare subito il colpevole Piena solidarietà alla docente"

di Chiara Caravelli

"Quanto successo nei confronti della professoressa Rescigno è un fatto gravissimo". Il rettore dell’Università, Giovanni Molari, commenta così l’episodio che ha visto protagonista la docente del dipartimento di Scienze politiche. Nella mattina di martedì scorso, la professoressa ha trovato nella sua buchetta una busta contenente una lettera minatoria – "Rescigno, hai già perso. Ora vattene dal dipartimento, puoi farti male" il testo del messaggio – insieme a una zampa recisa di animale.

"Esprimo solidarietà e vicinanza alla docente – continua Molari – per quanto accaduto e mi auguro che i fatti vengano accertati nel più breve tempo possibile. In Ateneo non dovrebbero succedere cose di questo tipo. Spero che l’autore della lettera minatoria venga individuato quanto prima".

Un episodio che, secondo la docente, potrebbe essere collegato al clima di tensione relativo al concorso per professore ordinario di Diritto pubblico comparato, a cui la stessa Rescigno ha partecipato. In attesa di far luce su quanto successo tra i corridoi dell’Ateneo bolognese, anche il direttore del dipartimento di Scienze politiche, Filippo Andreatta, si è espresso sull’accaduto.

"L’intimidazione – le sue parole – è un atto inqualificabile, soprattutto in un contesto accademico. Spero che le autorità competenti facciano luce al più presto sulla vicenda. Da parte mia ho manifestato solidarietà e vicinanza alla professoressa Rescigno il giorno stesso e lo ribadisco anche adesso. Mi risulta che molti altri colleghi abbiano, giustamente, fatto lo stesso. Appena ho saputo dell’accaduto, ho informato il Rettore come mio superiore, che ha subito intrapreso le azioni opportune in questi casi".

Dai racconti della professoressa, è emerso anche che non si tratta della prima minaccia nel corso della sua carriera all’interno dell’Ateneo. In passato, dopo aver tenuto un corso sulla laicità, le avevano lasciato nella stessa buchetta delle pagine della Bibbia. In quell’occasione, però, la gravità del gesto non era paragonabile a quanto successo martedì scorso: "Ho pensato che fosse una cosa anche simpatica, ci ho riso su", ha detto Rescigno, impegnata sul fronte dei diritti delle donne e anche degli animali.

Ora, in attesa di sviluppi sul fronte investigativo, rimane da capire come e soprattutto dove continuerà il percorso professionale della docente che, al momento, ipotizza un possibile allontanamento dai corridoi di Palazzo Hercolani: "Ho passato giorni difficili, vorrei essere trasferita – le sue parole – in un altro dipartimento, dove sentirmi libera di insegnare e portare avanti le mie idee (idee che lei stessa aveva definito ‘scomode’, ndr) in un ambiente che non mi è ostile".