"Lo sfaldamento del centrosinistra era prevedibile. Consiglio comunale ridotto a ring di lotte intestine"

Vera opposizione o gioco delle parti? Se lo domanda Erika Seta, già consigliera comunale e candidata sindaca di centro destra per Casalecchio, oggi nella veste di coordinatrice provinciale degli enti locali per Forza Italia, mentre interviene sullo stato dell’opposizione, che nel centrosinistra si era riconosciuta nella candidatura di Dario Braga, e che ora non nasconde più le divisioni interne e le divergenze di strategia.

"Potrei anche essere divertita dallo sfaldamento totale della holding Braga, creata, come era evidente, a puro scopo elettorale, ma credo non ci sia nulla da sorridere perché il centrosinistra per Casalecchio, controllando il consigliere Braga, uomo degno ma totalmente estraneo alle logiche di partito, è riuscito a sfaldare integralmente l’opposizione creando non solo uno squilibrio democratico, ma anche una assenza di rappresentatività, ponendosi in aula come presenza-ricatto verso il Pd", sostiene la Seta, che non manca di rimproverare l’opposizione di centro destra "dov’è rimasto solo Tonelli di Rete Civica, mentre i vertici dei partiti maggiori non si sono interessati della partita che si stava giocando a Casalecchio, impegnati solo a posizionare pedine".

La forzista non manca di ricordare che un anno fa, in vista del ballottaggio Ruggeri-Braga, lei stessa esclusa dalle liste del suo partito, aveva lasciato libertà di voto ai suoi elettori: "Casalecchio ha scampato un grande guaio in uno dei momenti più complessi tra cantieri e crisi economica. E se la coalizione Braga fosse andata al governo oggi cosa sarebbe successo? La grande responsabilità che grava su quella associazione di scopo è di aver trasformato l’organo deputato al governo della città, il consiglio comunale, in ring di scontro tra Pd e sinistra in una mera lotta intestina".