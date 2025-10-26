Lo sfogo dei residenti: "Ogni notte è un incubo. Qui sembra il Far West"

"Per noi è come vivere nel Far West, ogni sera, per colpa della ’malamovida’: il Comune ci deve aiutare". A parlare è il residente di via San Vitale che ha ripreso, venerdì notte, ogni momento della rissa tra giovanissimi che ha riempito la via e animato l’inizio del weekend. "Stavo dormendo, ero in pigiama e steso a letto – inizia a raccontare –. Quando all’improvviso ho sentito delle grida e tanto rumore". A quel punto "mi sono alzato e sono corso alla finestra. E ho iniziato a riprendere, sfogandomi anche con le parole – continua il cittadino –. Pensate essere svegliati nel cuore della notte e vedere un branco di ragazzini che si picchia e insulta. E poi vedere che un piccolo ’maranza’ ha picchiato una ragazza che era intervenuta eroicamente per cercare di fermarlo, visto che lui aveva in mano una bottiglia di vetro e voleva romperla per armarsi, è stata una scena troppo grave e forte".

Per fortuna, "il violento non è riuscito a spaccare la bottiglia e non ha ferito nessuno – riflette –, ma se ci fosse riuscito probabilmente sarebbe andata diversamente e qualcuno si sarebbe fatto davvero male. In quel momento mi sono interrogato su dove fosse il sindaco. Qui è il far west ogni notte".

In questo scenario "noi residenti di via San Vitale ci sentiamo abbandonati e siamo veramente sfiniti – confessa –. Con questi video ho immortalato il degrado notturno che siamo costretti a vivere, ogni giorno, per colpa di una ’malamovida’ e locali non controllati. L’amministrazione ci deve ascoltare e le autorità devono rendersi conto di ciò che accade in questa zona del centro storico". Ma la notte di follia, venerdì, era iniziata molto prima del previsto: "Poco dopo le 21 stavo rincasando dal lavoro e sotto casa, all’esterno di un locale, ho visto un ragazzo fuori controllo – racconta –. Sembrava sotto effetto di droghe o alcol e ha dato in escandescenze per una ventina di minuti". Fino a quando "non sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che lo hanno portato via. Fino all’arrivo dei soccorsi, ho aspettato in strada, perché altri ragazzi avevano iniziato a mettergli le mani addosso, perché il giovane era incontenibile".

Mariateresa Mastromarino