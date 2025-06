Lo sgabello etrusco, gemma all’Archeologico

A vederlo con la sua struttura in parte di plexiglass in parte di avorio abbracciato dal respiro del tempo che lo ha consumato, lo sgabello etrusco pieghevole datato VI secolo, sembra un pezzo di design contemporaneo. Ma è così, con questo approccio restaurativo, che il prezioso oggetto rinvenuto nel 1887 nella tomba 173 del parco dei Giardini Margherita, in occasione di lavori di sistemazione, potrà essere ammirato nella sala X della collezione permanente del Museo Archeologico. Anche grazie a un nuovo apparato multimediale che ne illustra la struttura e il contesto di rinvenimento, con una narrazione più stimolante e coinvolgente, nel rispetto del rigore metodologico.

Lo sgabello è un raro esempio di manufatto con funzioni di rappresentanza nell’ambito della società etrusca e la direttrice dell’Archeologico Paola Giovetti, nel raccontarne la storia, afferma che un oggetto di simile rarità, poteva ad esempio essere stato posseduto da Tutankamon, aggiungendo quindi che "solo i magistrati potevano sedersi su una sella curulis, il sedile pieghevole su cui sedevano i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni. L’oggetto potrebbe dunque essere stato deposto nella sepoltura per ricordare una carica magistratuale ricoperta dal defunto all’interno della comunità civica bolognese. In ogni caso lo sgabello etrusco aveva avuto in passato già due restauri che non avevano però tenuto conto di alcuni elementi, non si erano trovati gli attacchi ad esempio e le colle utilizzate in precedenza lo avevano compromesso. Le ricerche fatte hanno però portato a ripensare le sue parti secondo un’ipotesi più verosimile.

Il progetto Nelle terre dei Rasna, questo il nome dell’iniziativa a cura scientifica di Federica Guidi e Marinella Marchesi, archeologhe del museo felsineo, è stato avviato nell’ottobre 2024 in stretta collaborazione culturale con il Rotary Club Bologna Est in occasione del 60° anniversario dalla sua fondazione, sotto la presidenza dell’avvocata Silvia Stefanelli, e presentato ieri mattina alla presenza di Giorgia Boldrini, neodirettrice del Sistema Musei cittadino, nella sua prima presenza ufficiale. Lo sgabello è formato da due coppie di gambe incrociate, fissate fra loro con perno metallico e raccordate nella parte superiore da due traverse, cui era fissata la seduta, che doveva probabilmente essere in cuoio, così da consentirne la chiusura. Mentre sono piuttosto frequenti le attestazioni in epoca etrusca di piccoli mobili in legno come sedili o tavolini, la scelta dell’avorio rende questo elemento un reperto di eccezionale rilevanza nel panorama non solo dell’area bolognese ma dell’Etruria in generale.