Lo sgombero e il caos. Istituto Santa Giuliana, fuori gli antagonisti. E partono gli scontri

e Nicoletta Tempera

Due agenti di polizia e una studentessa feriti negli scontri, strada chiusa e traffico in tilt per circa nove ore. È il bilancio della giornata di sgombero dell’Istituto Santa Giuliana, di proprietà della Congregazione di suore Mantellate Serve di Maria, iniziato ieri mattina in via Mazzini, a ridosso dell’ospedale Sant’Orsola, e protrattosi fino al tardo pomeriggio. Polizia e carabinieri sono arrivati al civico 90 intorno le 9,30 per liberare l’edificio che due settimane fa era stato occupato da alcuni esponenti del collettivo ‘Luna’, costola universitaria di Làbas, per utilizzare l’immobile come studentato ‘autogestito’, e dare un tetto a chi non riesce a trovarlo in città a causa della crisi degli alloggi e dell’impennata dei prezzi degli affitti. Dodici le persone trovate dentro lo stabile: alcune sono uscite subito, altre hanno lasciato la struttura solo verso le 18. In questa ampia forbice temporale, in cui il tempo in via Mazzini s’è fermato, le prime ore della mattina sono state le più agitate. E hanno visto più volte la polizia e i sostenitori degli occupanti, una cinquantina di ragazzi riconducibili ai collettivi Luna, Làbas e Cua. Calci e lanci di bottiglie e fumogeni da un lato; manganellate dall’altro. Negli scontri, una ragazza è rimasta ferita alla testa e ha avuto bisogno di 6 punti. Così due poliziotti, uno colpito alla gamba e portato via in barella, l’altro alla testa. Il traffico, intanto, era stato bloccato e deviato, anche perché gli attivisti avevano piantato pure una tenda in via Mazzini in mezzo alla carreggiata, all’angolo con via Albertoni, permettendo il transito solo ad ambulanze, auto mediche e pedoni. Tra i presenti, anche il consigliere comunale di Coalizione Civica Detjon Begaj: "è una vergogna – ha detto che palazzi come questo, afferenti ad enti religiosi restino vuoti e abbandonati. La Curia deve fare la sua parte. Ed è inaccettabile che chi sostiene queste lotte venga manganellato".

Schieramenti antisommossa di polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno cinturato la zona e presidiato l’ingresso laterale dell’Istituto Santa Giuliana per tutto il giorno, fino a quando anche gli ultimi occupanti non hanno lasciato lo stabile intorno alle 18. Adesso la Digos, oltre a denunciare gli occupanti per invasione di terreni ed edifici, è al lavoro anche per individuare i responsabili delle violenze negli scontri. L’occupazione è terminata con un’assembla pubblica contro l’emergenza abitativa, in solidarietà con tutti gli sgomberati. Alla fine del sit-in in via Mazzini, occupanti ed esponenti dei vari collettivi si sono spostati nel centro della città, permettendo nuovamente al traffico di defluire.