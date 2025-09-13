Lo sguardo al futuro della Bbs. A Domenicali il Sigillum Magnum

È il momento di indossare la toga e di lanciare in aria il tocco: per i neolaureati della Bologna Business School è arrivato il Graduation Day. La cerimonia, svoltasi ieri pomeriggio in piazza Maggiore, ha segnato anche l’ingresso della scuola nel venticinquesimo anno di attività. Venticinque anni di successi che hanno portato la Bbs a essere riconosciuta come una delle migliori business school nel mondo, tanto da essere stata la più veloce a ottenere la certificazione Equis (European Quality Improvement System). Sul Crescentone, ottocento manager del futuro provenienti da sessantuno paesi diversi, segnale inconfondibile di come la Bbs "sia diventata un vero e proprio punto di riferimento per gli studenti di tutto il mondo", spiega il dean Max Bergami. "Nei corsi tenuti in lingua inglese, oltre il 50% dei partecipanti è straniero. Ora entriamo in una nuova fase – continua entusiasta Bergami – quella del consolidamento della nostra governance". Il discorso d’apertura è stato affidato al governatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, seguito poi dal sindaco di Bologna Matteo Lepore: "La Bbs ha saputo unire le eccellenze del nostro territorio, ossia accademia e imprenditoria, contribuendo a formare talenti pronti ad affrontare con determinazione e lungimiranza le sfide del nostro tempo". "Come Comune, ci piacerebbe investire in questo progetto – aggiunge il primo cittadino –, perché vogliamo dimostrare che la città di Bologna crede nel sapere e nelle competenze". Anche il presidente del collegio di indirizzo Romano Prodi è intervenuto: "Auguro il meglio agli studenti qui presenti; lasciatevi guidare dalla speranza e non dalla paura". L’ospite d’onore della cerimonia è stato il presidente e amministratore delegato della Formula Uno, Stefano Domenicali, a cui il rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, ha consegnato il Sigillum Magnum, la più alta onorificenza dell’ateneo per le autorità civili.

"Domenicali è un esempio per i nostri studenti anche dal punto", spiega Molari. "In quanto imolese ed ex allievo dell’Università di Bologna, – commenta Domenicali –, il riconoscimento del territorio è qualcosa che mi emoziona parecchio. Ma è un premio che voglio condividere con le persone che ogni giorno mi aiutano a raggiungere importanti traguardi. Un consiglio per i giovani? Pensare in grande". Domenicali ha poi fatto il punto della situazione sulla possibilità di rivedere il Gran premio di Imola nel palinsesto stagionale. "La formula a rotazione è in discussione – ha detto –, ma abbiamo bisogno di valutare più elementi per fare sì che questo avvenga. Noi, comunque, siamo aperti al dialogo".