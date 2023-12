Lo sguardo dei fotografi disegna mondi completamente diversi

Alle gallerie L’Ariete e Maggiore vanno in scena due artisti di generazioni diverse che si concentrano sulla fotografia, fornendone interpretazioni diverse. A Pierluigi Vannozzi è dedicata la personale a cura di Pasquale Fameli che si è aperta sabato alla Galleria L’Ariete (via Marsili 7). Vannozzi (Porretta Terme, 1946), dalla fine degli anni ’70, concentra la sua ricerca sulla Xerografia, della quale sarà uno dei primi sperimentatori insieme a Bruno Munari. Tale sperimentazione si amplifica ulteriormente nel campo della fotografia che per lui diventa – come scrive la storica dell’arte Valeria Tassinari - "una procedura per sublimare la contemplazione delle immagini, una ricercatezza che sconfina in declinazioni pittoriche". ‘Nello spazio del tempo’ – il titolo della mostra – sono esposte opere che rimandano a quattro serie: i segni incisi sulle Polaroid realizzati in studio sulla base del calendario di Herbert List; la frantumazione delle immagini di fiori e giardini; alcuni scatti del paesaggio dal finestrino di un treno ad alta velocità; le foto all’interno di un portico, sotto allo schermo sul quale sono proiettati i fotogrammi di un film di Telemach Wiesinger. Pertanto, la peculiarità di Vannozzi è data dalla capacità di compiere una sintesi tra il tempo immobile della sua posizione ed il tempo che scorre.

Di tutt’altro genere è ‘Pop the City’, la mostra di Hubertus von Hohenlohe che approda alla Galleria d’Arte Maggiore dopo il Chiostro del Bramante a Roma. Nato a Città del Messico nel ’59, von Hohenlohe ha un passato come sciatore olimpico e pilota automobilistico. Poi si è scoperto artista eclettico in grado di scavalcare i confini della fotografia, della moda e della musica. In via d’Azeglio 15, fino al 26 gennaio, verrà presentata al pubblico una selezione di fotografie in cui il protagonista indaga il mondo del ritratto e dei paesaggi urbani. In particolare, il suo stile si caratterizza per l’inclusione del suo autoritratto sulla superficie riflettente di una vetrina che, attraverso una sovrapposizione di strati, si va a fondere con gli scorci della realtà urbana. Da un certo punto di vista, quindi, può essere definito un anticipatore del selfie.

Manuela Valentini