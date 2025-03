Lo sguardo delle donne e la macchina da presa

Omaggio alle donne del cinema, dalle pioniere del muto alle sperimentatrici che hanno attraversato i decenni successivi. Un modo per sottolineare quanto la loro presenza sia stata importante, a dispetto dei tempi. Sono cinque gli appuntamenti al Modernissimo, sempre alle ore 13, a partire da oggi, tutti presentati da Anna Masecchia, curatrice del programma.

Si inizia oggi dalle 13, con una selezione di cortometraggi realizzati Alice Guy tra il 1898 e il 1907 con accompagnamento al piano di Daniele Capuzzo. Storia da ricordare, la sua, quando da segretaria si fece regista per ’La Fée aux choux’ (1896) passato alla storia come il primo film di finzione. Si deve alle femministe degli Anni ’70 il recupero della sua memoria. Venerdì 7 vedremo invece tre lavori di Germaine Dulac, protagonista delle avanguardie francesi, realizzati tra il 1927 e il 1930.

La prima regista italiana, figura centrale dell’età dell’oro del cinema muto italiano, è stata invece Elvira Notari: venerdì 14 marzo è il programma il suo film del 1922 ’È piccerella’. Attrice, sceneggiatrice, e maestra di cinema e recitazione, nei pochissimi lungometraggi sopravvissuti mostra una sapienza registica sorprendente. Venerdì 21 marzo si attraversano venticinque anni di cinema con i cortometraggi di Maya Deren e Alexander Hammid (’Meshes in the Afternoon’, 1943), Agnès Varda (’L’Opéra-Mouffe’, 1958) e Chantal Akerman (’Saute ma ville’, 1968). Tre esempi clamorosi di sperimentazione, coraggiosi e autoriali.

Chiudono la rassegna tre cortometraggi in programma venerdì 28 marzo: ’Elsa la rose’ di nuovo di Agnès Varda (1966), ’Gli anni’ di Sara Fgaier (2018), ’This Is How a Child Becomes a Poet’ di Céline Sciamma (2023).