Lo sguardo di Franco Angeli

Appuntamento stasera alle 20 al Lumière per la resentazione del doc ’Lo sguardo inquieto’ dedicato a Franco Angeli, uno dei protagonisti dell’arte del secondo Novecento. In sala ci sarà il regista e e nipote dell’artista, che si chiama Franco Angeli con un’omonimia assolutamente voluta: "Porto il suo nome – dice il regista – e questo la dice lunga sull’amore che provava mio padre per Franco. E lo porto con un certo orgoglio". Materiali inediti, foto, opere e le parole dei suoi amici e della sua famiglia per raccontare un grande artista.