Lo sguardo di Witkin si svela alla Car Gallery

Il debutto di Car Gallery nel mondo della fotografia avviene oggi con un nome di culto qual è quello di Joel-Peter Witkin. Davide Rosi Degli Esposti decide di assecondare questo suo interesse per la prima volta, perché sin dal 2014 sulle pareti della sua galleria in via Azzo Gardino, la ricerca si è sempre focalizzata sull’arte contemporanea e sulle nuove generazioni di artisti internazionali anche emergenti. Ma per il lavoro del maestro americano classe 1939, il cui sguardo non convenzionale si posa da decenni sulla fotografia in bianco e nero, sulla condizione umana, sulla psiche e sul grottesco, Rosi Degli Esposti ha sempre avuto un debole e così, nonostante le personali di Witkin siano una rarità (in Italia ce ne sono state, ma da un po’ non se ne vedono), lui ha voluto giocare difficile, contattando Baudoin Lebon, il gallerista parigino del fotografo, che ha accettato la sua proposta espositiva, informandone anche Witkin. Ed ecco aprirsi sulle pareti della Car l’immaginario onirico del fotografo che ha saputo trasformare Il post mortem in tableaux vivants. Immagini che se si osservano bene rivelano una intrigante rilettura della storia dell’arte e una sperimentazione sulle tecniche fotografiche (interviene spesso sul negativo). I mondi che sa creare Witkin in camera oscura, attraverso una messa in scena meticolosa che prima prepara con i bozzetti (in mostra ce n’è uno), confondono, smuovono sentimenti, sono decisamente strani, ambigui, perché non si sa mai se ci troviamo davanti alla vita o alla morte (celebri foto come The Kiss, Harvest che sembra un omaggio all’Arcimboldo o The Sanitarium lo mostrano). La sua è una raffigurazione della decadenza dell’umanità.

"Witkin – racconta il gallerista bolognese – ha spesso ricordato il suo primo periodo di ricerca e il modo in cui ha iniziato a utilizzare la fotografia come "messa in scena" e i modelli non convenzionali (abnormal models), reclutati con incontri casuali o annunci e, in particolare, parla del periodo in cui frequentava le star degli spettacoli freak per farle posare come soggetti delle sue scenografie ripercorrendo in parte le orme di Diane Arbus o Lisette Model". Accanto ai freak c’erano spesso protesi e anche cadaveri recuperati negli obitori. Ma per questa prima esposizione alla Car, la selezione degli scatti dagli anni Novanta al 2017, è stata più ‘morbida’, se così si può dire, senz’altro meno cruda, anche se il componimento di Witkin è immediatamente riconoscibile. Basta guardare La Belle et la Bete del 2017, ritratto di donna con teschio, Night in a Small Town del 2007, con la donna centauro in un interno borghese, Imperfect Thirst del 2016, con ritratto di una donna alla maniera degli old masters, con un barracuda in testa.

Un grande maestro americano, Witkin, che ha molto influenzato la cultura pop e visuale del suo paese (il video di Closer di Nine Inch Nails ne è testimonianza) anche se lui è stato sempre ben consapevole di non essere del tutto compreso dal suo paese. Inaugurazione oggi dalle 17 alle 20,30.