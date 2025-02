’Lo sguardo vernacolare’: le istantanee di ieri

Alla Galleria Spazio e immagini di via Solferino, ha aperto la mostra ’Lo sguardo vernacolare. istanti di vita quotidiana nel XX secolo’. Una serie di scatti eterogenei, dalle foto amatoriali a quelle per uso scientifico, realizzate in genere da autori sconosciuti. Proprio per questo sono una testimonianza molto libera e fresca del secolo passato. Nella mostra, curata da Matteo Giacomelli, sono esposte trenta foto originali d’epoca, dove anche ’l’errore’ contribuisce alla bellezza e alla verità dell’istante catturato. Fino al 30 aprile.