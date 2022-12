Lo show di Carolina che fa impazzire i più piccoli

Il nuovo anno al Teatro Duse si apre con la star più amata dai bambini: direttamente dal piccolo schermo (Topo Tip e Rai Yoyo) infatti Carolina Benvenga – per tutti solo Carolina, senza bisogno di altro... – sarà in teatro martedì 3 gennaio con un doppio spettacolo, alle 15 e alle 18 in ’Un Natale favoloso... a teatro’. Scritto dalla stessa Carolina per la regia di Morena D’Onofrio, lo show musicale che sta girando l’Italia è inedito che racchiude i più grandi successi di Carolina e dei suoi amici elfi: "Non vedevo l’ora – ha detto – di incontrare i bambini fuori dagli schermi".