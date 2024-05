Lo show di Grillo ’Io sono un altro’

Beppe Grillo torna a calcare il palcoscenico del Teatro Celebrazioni stasera alle 21 con il nuovo spettacolo ’Io sono un altro’. Come suggerisce il titolo, l’attore afferma di essere un altro, inseguendo e citando Vitangelo Moscarda – protagonista del romanzo ’Uno nessuno e centomila’ di Luigi Pirandello – e i suoi tormenti. In realtà Grillo è sempre lo stesso: un animale da palcoscenico capace di far divertire e riflettere allo stesso tempo, affrontando un caleidoscopio di temi legati alla salvaguardia dell’ambiente, all’energia e poi ancora la scienza, la religione, la medicina.