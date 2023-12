Lo show di magia di Luca Bono domani al Teatro Consorziale

Uno show di magia unico, capace di affascinare adulti e ragazzi. È quanto promette ’L’illusionista’, one man show del giovane talento della magia Luca Bono che andrà in scena domani alle 21 al Teatro Consorziale di Budrio. Lo spettacolo è diretto niente meno che da Arturo Bracchetti, ben conosciuto dagli amanti del palcoscenico.

All’apertura del sipario, spiegano dallo staff dello spettacolo, "le arti magiche trasformeranno l’apparente normalità di Luca Bono in una grande dimostrazione di talento, con stile personale ed accattivante". Lo show è già stato applaudito da oltre 38.000 persone, con notevoli consensi di pubblico e critica nei teatri di tutta Italia.

Ma non si tratta di uno show di sole illusioni, bensì di un lavoro teatrale autobiografico con un messaggio forte: mai smettere di inseguire i propri sogni, allenamento, determinazione, motivazione possono fare superare gli ostacoli e far realizzare anche i desideri più impensabili. Luca Bono, già Campione Italiano di Magia all’età di soli 17 anni e successivamente laureato a Parigi con il Mandrake d’Or, l’Oscar della magia, è considerato il talento magico più interessante della sua generazione, interprete del nuovo illusionismo, coinvolgente e contemporaneo. Al suo attivo 450 date in Canada, Francia, Belgio, Svizzera e Italia in due anni di tournée con Arturo Brachetti, con oltre 400.000 spettatori.

Biglietti in vendita sul circuito Vivaticket. La biglietteria apre in teatro un’ora prima dello spettacolo. Sito internet ufficiale www. lucabono.com